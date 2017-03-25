بسم الله الرحمن الرحيم (ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ …أكمل القراءة »
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العشرات من الثوار بمنطقة الإبراهيمية ينددون باعتقال الشباب
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وقفة لنساء ضد الانقلاب صباح اليوم بمنطقة برج العرب غرب الاسكندرية
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ثوار صفط اللبن بالجيزة يستنكرون الاستهتار بحياة المواطنين
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ارحل يا سفيه لافتات بتظاهرات بناهيا اليوم
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ثوار الإبراهيمية بالإسكندرية يتظاهرون تنديدا بإعتقال الشباب
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مظاهرة لثوار الحضرة تندد بالإخفاء القسري لشباب بالإسكندرية
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“رابطة معتقلي العقرب تدين الانتهاكات بحق محمود البربري وانس حمدي
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الإهمال الطبي يهدد حياة الطفل “محمد رأفت” بسجن أحداث الزقازيق
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قوات سجن طرة تمنع زوجة الصحفى أحمد سبيع من زيارته
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مظاهرات مفاجئة أمام جامعة الإسكندرية وتوقف حركة المرور بالكورنيش
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بيان لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية بمناسبة عيد الأضحى
هنأت الإخوان المسلمين بالاسكندرية عموم الشعب السكندري بالعيد الاضحى المبارك. وأعلنت- في بيان لها- عن …أكمل القراءة »
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الإخوان المسلمون يعزون الأخ المجاهد خالد مشعل في وفاة والدته
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المكتب الإدارى لـ”الإخوان المسلمين بالإسكندرية” يدين الامتناع عن تقديم الدع المالي للمحافظة
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خاطرة .. للأمام الشهيد حسن البنا
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بيان الإخوان المسلمين بالإسكندرية: 127 ساحة صلاة للعيد و33 تظاهرة ثورية
موقف الاخوان
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وزير “نقل الانقلاب عن تذكرة المترو : “ميهمنيش الناس”!
ويمتد مسلسسل تطاول مسئولي الانقلاب على الشعب المصري ، فقد أكد هشام عرفات وزير النقل …أكمل القراءة »
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وزير نقل الانقلاب: ضميرى مرتاح لزيادة أسعار المترو !!
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بعد رفع أسعار الوقود – الكهرباء – المترو .. الدور على “الخبز”
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العربى الإفريقى يدين إعتقال قوات الأمن 11 مواطن من أحد مقرات التنميه البشرية
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وزير تعليم الانقلاب :ال 4000 طالب المسممون لم يغسلوا أيديهم
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في ذكرى مولده .. “الهضيبي” البطل الذي خدم دينه وحمل هموم أمته
نشأ فى بيت ملىء بالإيمان، وحرص والده على تربية أبنائه تربية إسلامية وغرس تعاليم الدين …أكمل القراءة »
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أكثر من سبعة آلاف شخص في تركيا يعتنقون الإسلام
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استمرار تشغيل ميناء رفح البري من جانب واحد
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هروب 700 سوري إلى تركيا منهم ضباط منشقون
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مسؤول فلسطيني يحذّر من “مجزرة” غداً في القدس
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ثورة مع إيقاف التنفيذ .. الكاتب : عبدالله حمادة
من الأسباب الرئيسية التي جعلت الثورة المصرية لم تنل حظها من النجاح هو غياب ثقافة …أكمل القراءة »
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محمد الجندي يكتب من داخل المعتقل: مراحل الصراع (2)
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أسامة جادو يكتب : مصر ليست للبيع
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فهمي هويدي يكتب: قراءة أخرى للحدث التركي
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وائل قنديل يكتب: سماسرة التفكير خارج الصندوق